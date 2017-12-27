Компания SWM показала свой первый кроссовер на тизере

Китайская компания SWM опубликовала тизер-изображение своего первого кроссовера, который пока не имеет товарного названия. Новинка появится на внутреннем авторынке в следующем году.

Эмиль Ажар

На данный момент модельная линейка бренда SWM включает всего два компактвэна - X7 и X3, но уже в следующем году в продажу поступит первый кроссовер. Ему пока не дали товарного названия, модель известна под заводским индексом S402. Ранее в Сети публиковались эскизы данного автомобиля.SWM не разглашает подробностей о своем первом кроссовере, предпочитая нагнетать интригу. Информация поступает дозировано. Нет данных о производительности SWM, не приводятся динамические характеристики или стоимость модели.Стоит напомнить, что бренд SWM входит в структуру Brilliance-Shineray. Три года назад компания Shineray Motorcycle выкупила итальянскую фирму Sironi Vergani Vimercate Milano, занимавшуюся производством мотоциклов вплоть до 1984 года.