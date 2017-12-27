"АвтоВАЗ" в 2018 году снимет с производства легендарный седан LADA Priora

Согласно неподтвержденным данным, седан LADA Priora покинет производственный конвейер «АвтоВАЗ» в течение следующего года. Последние экземпляры будут собраны летом. Не исключено, что они выйдут в особенной модификации, чтобы порадовать российских поклонников модели.
Эксперты называют седан LADA Priora технологически устаревшим. Всего в 2018 году планируется выпустить не более 7 тыс. автомобилей, после чего седан покинет российский авторынок. Стоит напомнить, что модель уже ушла с рынка в кузове универсал и хэтчбэк.
В настоящий момент времени LADA Priora реализуется в трех комплектациях. Все они оснащаются бензиновыми силовыми агрегатами на 1,6 литра, отдача которых находится в диапазоне 87-106 лошадей. Трансмиссия механическая на пять ступеней. Ценник начинается с отметки в 399 тыс. рублей.