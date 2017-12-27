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| | "АвтоВАЗ" в 2018 году снимет с производства легендарный седан LADA Priora

"АвтоВАЗ" в 2018 году снимет с производства легендарный седан LADA Priora

Вчера, 17:53
В 2018 году «АвтоВАЗ» намерен прекратить производство легендарной отечественной модели LADA Priora. Об этом сообщает ряд информагентств, но официального подтверждения не поступало.

"АвтоВАЗ" в 2018 году снимет с производства легендарный седан LADA Priora

 

Согласно неподтвержденным данным, седан LADA Priora покинет производственный конвейер «АвтоВАЗ» в течение следующего года. Последние экземпляры будут собраны летом. Не исключено, что они выйдут в особенной модификации, чтобы порадовать российских поклонников модели.

Эксперты называют седан LADA Priora технологически устаревшим. Всего в 2018 году планируется выпустить не более 7 тыс. автомобилей, после чего седан покинет российский авторынок. Стоит напомнить, что модель уже ушла с рынка в кузове универсал и хэтчбэк.

В настоящий момент времени LADA Priora реализуется в трех комплектациях. Все они оснащаются бензиновыми силовыми агрегатами на 1,6 литра, отдача которых находится в диапазоне 87-106 лошадей. Трансмиссия механическая на пять ступеней. Ценник начинается с отметки в 399 тыс. рублей.
Эмиль Ажар
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