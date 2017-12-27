"АвтоВАЗ" в 2018 году снимет с производства легендарный седан LADA Priora

В 2018 году «АвтоВАЗ» намерен прекратить производство легендарной отечественной модели LADA Priora. Об этом сообщает ряд информагентств, но официального подтверждения не поступало.

Эмиль Ажар

Согласно неподтвержденным данным, седан LADA Priora покинет производственный конвейер «АвтоВАЗ» в течение следующего года. Последние экземпляры будут собраны летом. Не исключено, что они выйдут в особенной модификации, чтобы порадовать российских поклонников модели.Эксперты называют седан LADA Priora технологически устаревшим. Всего в 2018 году планируется выпустить не более 7 тыс. автомобилей, после чего седан покинет российский авторынок. Стоит напомнить, что модель уже ушла с рынка в кузове универсал и хэтчбэк.В настоящий момент времени LADA Priora реализуется в трех комплектациях. Все они оснащаются бензиновыми силовыми агрегатами на 1,6 литра, отдача которых находится в диапазоне 87-106 лошадей. Трансмиссия механическая на пять ступеней. Ценник начинается с отметки в 399 тыс. рублей.