В новом сезоне Top Gear снимется Кен Блок в роли полицейского

На кадрах с погоней видно, что преступников сыграли Крис Харрис, Мэтт Леблан и Рори Рид, тогда как роль полицейского досталась каскадёру и автогонщику Кену Блоку. В съёмках также задействовали автомобили Ford Mustang GT, McLaren 570S и Jaguar F-Type. Герой Кена Блока проехал на внедорожном багги.
В новом сезоне Top Gear снимется Кен Блок в роли полицейскогоВчера, 17:26
Ведущий известной передачи о машинах Top Gear Крис Харрис получил травму во время съемок программы в Бельгии. Сведения об этом сообщают западные СМИ.
На днях телеведущий Крис Эванс заявил в своём твиттере, что уходит из Top Gear. Это сообщение он сделал, по окончанию последней серии шоу, которая набрала
После длительного перерыва в эфир вышло известное телешоу об автомобилях Top Gear. Его новыми ведущими стали Крис Эванс и актер Мэтт Леблан.