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| | В новом сезоне Top Gear снимется Кен Блок в роли полицейского

В новом сезоне Top Gear снимется Кен Блок в роли полицейского

Вчера, 17:26
В интернете был опубликован трейлер грядущего сезона популярного автомобильного шоу Top Gear. На видеоролике показали погоню с участием дорогостоящих спорткаров.

В новом сезоне Top Gear снимется Кен Блок в роли полицейского

 

На кадрах с погоней видно, что преступников сыграли Крис Харрис, Мэтт Леблан и Рори Рид, тогда как роль полицейского досталась каскадёру и автогонщику Кену Блоку. В съёмках также задействовали автомобили Ford Mustang GT, McLaren 570S и Jaguar F-Type. Герой Кена Блока проехал на внедорожном багги.

Премьера нового, 25-го сезона британского телешоу намечена на весну будущего года. Напомним, что в Top Gear появились новые ведущие с мая прошлого года. Изначально Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя заменили Крис Эванс, Харрис, Рид, Леблан, экс-владелец гоночной команды Jordan GP Эдди Джордан и автогонщица Сабина Шмиц. В настоящее время программу ведут лишь Леблан, Харрис и Рид. Примечательно, что прежние ведущие Top Gear решили делать собственное шоу под названием The Grand Tour.

Яна Васильева
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