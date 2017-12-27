В новом сезоне Top Gear снимется Кен Блок в роли полицейского

В интернете был опубликован трейлер грядущего сезона популярного автомобильного шоу Top Gear. На видеоролике показали погоню с участием дорогостоящих спорткаров.

Премьера нового, 25-го сезона британского телешоу намечена на весну будущего года. Напомним, что в Top Gear появились новые ведущие с мая прошлого года. Изначально Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя заменили Крис Эванс, Харрис, Рид, Леблан, экс-владелец гоночной команды Jordan GP Эдди Джордан и автогонщица Сабина Шмиц. В настоящее время программу ведут лишь Леблан, Харрис и Рид. Примечательно, что прежние ведущие Top Gear решили делать собственное шоу под названием The Grand Tour.

Яна Васильева

На кадрах с погоней видно, что преступников сыграли Крис Харрис, Мэтт Леблан и Рори Рид, тогда как роль полицейского досталась каскадёру и автогонщику Кену Блоку. В съёмках также задействовали автомобили Ford Mustang GT, McLaren 570S и Jaguar F-Type. Герой Кена Блока проехал на внедорожном багги.