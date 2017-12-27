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| | Карлос Гон покинет пост гендиректора Renault в 2018 году

Карлос Гон покинет пост гендиректора Renault в 2018 году

Вчера, 19:13
Карлос Гон покинет пост гендиректора Renault. Глава французского машиностроительного гиганта уйдет со своей должности в феврале грядущего года. Об этом проинформировало издание Les Echos.

 

Карлос Гон покинет пост гендиректора Renault в 2018 году

 

На данный момент нет ясности в том, почему Карлос Гон покидает пост гендиректора Renault. Кроме того, нет информации о том, кто займет его место. По некоторым данным, французскую компанию возглавит один из ее топ-менеджеров.
 
В минувшем году Карлос Гон покинул пост гендиректора в японской компании Nissan. После этого он стал во главе автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Осенью текущего года Nissan Motor приобрел 34% акций Mitsubishi Motors Corporation. Это обошлось компании в 2,29 миллиарда долларов, и теперь она является самым крупным акционером своего бывшего конкурента. Ожидается, что компании рассредоточат производство своей продукции по всему миру. Кроме того, они могут делиться между собой разработками и технологиями для создания новых автомобилей.

Иван Головин
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