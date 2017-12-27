Карлос Гон покинет пост гендиректора Renault в 2018 году

Карлос Гон покинет пост гендиректора Renault в 2018 годуВчера, 19:13
Как сообщает президент альянса Renault-Nissan Карлос Гон, чтобы франко-японскому производителю наладить свои продажи электромобилей на китайском и индийских
Глава компании Nissan Карлос Гон заявил, что уходит в отставку, чтобы освободить должность для Хирото Саикавы. Сам специалист планирует продолжить работу в
Продажи альянса Renault-Nissan за прошлый год выросли на 2,5% по сравнению с 2013 годом. Об этом сообщил генеральный директор стратегического партнерства