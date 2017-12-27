Uber продает подразделение по лизингу автомобилей в США

Американская компания Uber, которая во всем мире предоставляет услуги онлайн-заказа такси, планирует продать убыточный бизнес по услугам лизинга в Соединенных Штатах. Такая информация появилась на страницах авторитетного американского журнала The Wall Street Journal.

Васисуалий Мурчалов

Американские издания сообщают, что компания Uber планирует продать подразделение Xchange Leasing, которое оказывает лизинговые услуги в Соединенных Штатах. Отмечается, что покупателем компании станет американский стартап Fair, который владеет одноименным сервисом по продаже автомобилей и сдаче машин в аренду. В Fair уверены, что они смогут вывести Xchange Leasing на положительные финансовые результаты.Сумма сделки пока не раскрывается, однако известно, что компания Xchange Leasing имеет в своём автопарке более 30 000 автомобилей, а её рыночная стоимость составляет более 400 000 000 долларов.Ранее компания Uber решила закрыть Xchange Leasing, уволив более 500 сотрудников, что является 3% от всего штата материнской компании. Согласно последним данным, почти 150 человек перейдут на работу в компанию Fair. Стоит напомнить, что Xchange Leasing является самым убыточным подразделением компании Uber в Соединенных Штатах.