Uber продает подразделение по лизингу автомобилей в США

Американские издания сообщают, что компания Uber планирует продать подразделение Xchange Leasing, которое оказывает лизинговые услуги в Соединенных Штатах. Отмечается, что покупателем компании станет американский стартап Fair, который владеет одноименным сервисом по продаже автомобилей и сдаче машин в аренду. В Fair уверены, что они смогут вывести Xchange Leasing на положительные финансовые результаты.
Сумма сделки пока не раскрывается, однако известно, что компания Xchange Leasing имеет в своём автопарке более 30 000 автомобилей, а её рыночная стоимость составляет более 400 000 000 долларов.
Ранее компания Uber решила закрыть Xchange Leasing, уволив более 500 сотрудников, что является 3% от всего штата материнской компании. Согласно последним данным, почти 150 человек перейдут на работу в компанию Fair. Стоит напомнить, что Xchange Leasing является самым убыточным подразделением компании Uber в Соединенных Штатах.