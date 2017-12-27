NASA зафиксировало

Мнения

NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

Ученые тщательно скрывают правду. 

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

От Редактора

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

Что скрывает американское правительство?

Сюжеты :

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ
| | Uber продает подразделение по лизингу автомобилей в США

Uber продает подразделение по лизингу автомобилей в США

Сегодня, 12:17
Американская компания Uber, которая во всем мире предоставляет услуги онлайн-заказа такси, планирует продать убыточный бизнес по услугам лизинга в Соединенных Штатах. Такая информация появилась на страницах авторитетного американского журнала The Wall Street Journal.

Uber продает подразделение по лизингу автомобилей в США

 

Американские издания сообщают, что компания Uber планирует продать подразделение Xchange Leasing, которое оказывает лизинговые услуги в Соединенных Штатах. Отмечается, что покупателем компании станет американский стартап Fair, который владеет одноименным сервисом по продаже автомобилей и сдаче машин в аренду. В Fair уверены, что они смогут вывести Xchange Leasing на положительные финансовые результаты.

Сумма сделки пока не раскрывается, однако известно, что компания Xchange Leasing имеет в своём автопарке более 30 000 автомобилей, а её рыночная стоимость составляет более 400 000 000 долларов.

Ранее компания Uber решила закрыть Xchange Leasing, уволив более 500 сотрудников, что является 3% от всего штата материнской компании. Согласно последним данным, почти 150 человек перейдут на работу в компанию Fair. Стоит напомнить, что Xchange Leasing является самым убыточным подразделением компании Uber в Соединенных Штатах.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
Фактические убытки Uber от лизинга в 18 раз превысили ожидаемые
Фактические убытки Uber от лизинга в 18 раз превысили ожидаемые

Компания Uber Technologies планирует отказаться от предоставления на территории США такой финансовой услуги, как лизинг автомобилей массовых брендов. Согласно

WSJ: Uber сдавал в аренду дефектные автомобили
WSJ: Uber сдавал в аренду дефектные автомобили

Американский сервис такси Uber оказался в центре очередного скандала. Как пишет журнал The Wall Street Journal, сотрудники которого провели специальное

Компания-сборщик iPhone инвестирует в китайский аналог Uber
Компания-сборщик iPhone инвестирует в китайский аналог Uber

Компания Foxconn, которая занимает сборкой смартфонов iPhone, планирует инвестировать 119,9 млн долларов в один из крупнейших такси-сервисов Китая Didi

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости