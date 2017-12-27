Новый кросс-вэн SsangYong Stavic рассекречен на шпионских фото

В интернете появились первые шпионские фотографии кросс-вэна SsangYong Stavic свежего поколения. Официальная премьера новинки должна пройти в марте будущего года, при этом автомобиль не появится на российском рынке.

Руководство компании SsangYong приняло решение не продавать в России минивэн Stavic, сосредоточившись на продвижении кроссоверов Actyon и Tivoli/XLV. Обновлённый Stavic доберётся только до азиатских стран, где будет предлагаться под названием Korando Turismo.Изменения в основном коснулись передней части автомобиля, тогда как задняя часть сохранилась в прежнем виде. Минивэн получил полностью пересмотренные бампера, воздухозаборники и радиаторную решётку. Помимо этого, светодиодные ходовые огни и противотуманные фары сменили прежнюю округлую форму на прямоугольную.

Яна Васильева

Как и раньше, новый SsangYong Stavic будет приводиться в движение 178-сильным дизельным мотором объёмом 2,2 литра. В тандеме с двигателем будет работать автоматическая трансмиссия на семь передач. Новинку предложат как с задним, так и с полным типом привода.