Новый Bugatti Chiron уже добрался до аукциона

Компания Bugatti, принадлежащая Volkswagen, в 2017 году отправила заказчикам 70 гиперкаров Bugatti Chiron, но один из владельцев уже готов расстаться со своим автомобилем. Сообщается, что чёрно-синий гиперкар предложат для покупки гостям аукциона RM Sotheby’s в Париже, который стартует в январе 2018 года.

Согласно данным европейских автомобильных изданий, на аукционе в Париже состоится продажа производительного гиперкара Bugatti Chiron, который предложен в том же цвете кузова, который получила модель, представленная на автосалоне в Женеве. Речь идёт о стильной двухцветной отделке, которая использует черный и синий цвета.Предложенный для покупки на аукционе Bugatti Chiron оснащается полностью карбоновым рулём, отделкой салона из коричневой кожи, спортивными сидениями, а также заводским набором инструментов.

Васисуалий Мурчалов

Отмечается, что автомобиль добрался к своему владельцу в апреле 2016 года и является одним из первых выпущенных Bugatti Chiron. На одометре модели значится отметка о пробеге всего в 993 километра. Изначально стоимость Bugatti Chiron составляла 2 400 000 евро, но ожидается, что выставленный на аукцион гиперкар продадут не менее чем за 3 600 000 евро, что эквивалентно 245 000 000 рублей по актуальному курсу валют.