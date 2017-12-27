Появилась информация о новом Volkswagen Golf 2019

На страницах немецкого автомобильного портала Auto Motor und Sport появилась новая информация о готовящемся к премьере хэтчбеке Volkswagen Golf нового поколения. Что касается внешности, то новинка получит более смелый дизайн и измененные пропорции, а также будет оснащена совершенно новой оптикой и пересмотренной аэродинамикой, которая позволит повысить топливную экономичность.
В основу Volkswagen Golf 2019 будет положена полностью обновленная производственная платформа MQB, что позволит модели «похудеть» на 50 килограммов. Также шасси позволит разместить моторы семейства EA 211 Evo, которые имеют турбонагнетатели с переменной геометрией, работающие по циклу Миллера.
Ожидается, что под капотом Volkswagen Golf новой генерации расположатся «мягкие» гибридные моторы, а также более современные и «чистые» дизельные двигатели. Не исключено, что линейку пополнят и двигатели, работающие на природном газе. Кроме того, хэтчбек получит современные полуавтономные технологии, а также усовершенствованный мультимедийный центр.