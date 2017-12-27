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| | Появилась информация о новом Volkswagen Golf 2019

Появилась информация о новом Volkswagen Golf 2019

Сегодня, 10:34
Уже в 2019 компания Volkswagen представит новое поколение хэтчбека Volkswagen Golf, а на страницах немецких изданий появились новые сведения о модели. Ожидается, что хэтчбек получит линейку более «чистых» и эффективных моторов, а также пересмотренный дизайн.

Появилась информация о новом Volkswagen Golf 2019

 

На страницах немецкого автомобильного портала Auto Motor und Sport появилась новая информация о готовящемся к премьере хэтчбеке Volkswagen Golf нового поколения. Что касается внешности, то новинка получит более смелый дизайн и измененные пропорции, а также будет оснащена совершенно новой оптикой и пересмотренной аэродинамикой, которая позволит повысить топливную экономичность.

В основу Volkswagen Golf 2019 будет положена полностью обновленная производственная платформа MQB, что позволит модели «похудеть» на 50 килограммов. Также шасси позволит разместить моторы семейства EA 211 Evo, которые имеют турбонагнетатели с переменной геометрией, работающие по циклу Миллера.

Ожидается, что под капотом Volkswagen Golf новой генерации расположатся «мягкие» гибридные моторы, а также более современные и «чистые» дизельные двигатели. Не исключено, что линейку пополнят и двигатели, работающие на природном газе. Кроме того, хэтчбек получит современные полуавтономные технологии, а также усовершенствованный мультимедийный центр.
Васисуалий Мурчалов
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