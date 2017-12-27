Появилась информация о новом Volkswagen Golf 2019

Уже в 2019 компания Volkswagen представит новое поколение хэтчбека Volkswagen Golf, а на страницах немецких изданий появились новые сведения о модели. Ожидается, что хэтчбек получит линейку более «чистых» и эффективных моторов, а также пересмотренный дизайн.

Васисуалий Мурчалов

На страницах немецкого автомобильного портала Auto Motor und Sport появилась новая информация о готовящемся к премьере хэтчбеке Volkswagen Golf нового поколения. Что касается внешности, то новинка получит более смелый дизайн и измененные пропорции, а также будет оснащена совершенно новой оптикой и пересмотренной аэродинамикой, которая позволит повысить топливную экономичность.В основу Volkswagen Golf 2019 будет положена полностью обновленная производственная платформа MQB, что позволит модели «похудеть» на 50 килограммов. Также шасси позволит разместить моторы семейства EA 211 Evo, которые имеют турбонагнетатели с переменной геометрией, работающие по циклу Миллера.Ожидается, что под капотом Volkswagen Golf новой генерации расположатся «мягкие» гибридные моторы, а также более современные и «чистые» дизельные двигатели. Не исключено, что линейку пополнят и двигатели, работающие на природном газе. Кроме того, хэтчбек получит современные полуавтономные технологии, а также усовершенствованный мультимедийный центр.