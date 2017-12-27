В Петербурге продают ретро-автомобиль Audi 920 за 65 млн рублей

На сайте «Авито» в Санкт-Петербурге выставили на продажу уникальный ретро-автомобиль Audi 920 1960 модельного года. Авто предлагают за 65 млн рублей, а в объявлении предоставлены фото, а также историческая справка.

Согласно объявлению, на аукционе Audi 920 1960 модельного года можно продать за 2 млн долларов, поэтому у покупателей есть возможность приобрести ретро-авто всего за полцены.

В объявлении сообщается, что пробег автомобиля составляет всего 6 тысяч километров. Заднеприводное авто оснащено трехлитровым бензиновым двигателем мощностью 75 «лошадей» и АКПП. В ПТС Audi 920 числится всего один владелец – Алек Манукян.

Мужчина утверждает, что в мире осталось всего 3 подобных экземпляра, что делает модель уникальной. Однако в действительности такие машины не редкость: только в России их больше 10. Кроме того, авто оснащено АКПП, а оригинальный кабриолет Audi 920 1960 модельного года оснащался только механикой.

Специалист по ретро-автомобилям сообщил, что 65 млн рублей это слишком дорого, тем более для переделанной модели. В Европе за эти деньги можно купить целых два авто с оригинальной КПП.