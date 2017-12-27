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| | В Петербурге продают ретро-автомобиль Audi 920 за 65 млн рублей

В Петербурге продают ретро-автомобиль Audi 920 за 65 млн рублей

Сегодня, 10:09
На сайте «Авито» в Санкт-Петербурге выставили на продажу уникальный ретро-автомобиль Audi 920 1960 модельного года. Авто предлагают за 65 млн рублей, а в объявлении предоставлены фото, а также историческая справка.

В Петербурге продают ретро-автомобиль Audi 920 за 65 млн рублей

 

Согласно объявлению, на аукционе Audi 920 1960 модельного года можно продать за 2 млн долларов, поэтому у покупателей есть возможность приобрести ретро-авто всего за полцены.

В Петербурге продают ретро-автомобиль Audi 920 за 65 млн рублей

 

В объявлении сообщается, что пробег автомобиля составляет всего 6 тысяч километров. Заднеприводное авто оснащено трехлитровым бензиновым двигателем мощностью 75 «лошадей» и АКПП. В ПТС Audi 920 числится всего один владелец – Алек Манукян.

В Петербурге продают ретро-автомобиль Audi 920 за 65 млн рублей

 

Мужчина утверждает, что в мире осталось всего 3 подобных экземпляра, что делает модель уникальной. Однако в действительности такие машины не редкость: только в России их больше 10. Кроме того, авто оснащено АКПП, а оригинальный кабриолет Audi 920 1960 модельного года оснащался только механикой.

В Петербурге продают ретро-автомобиль Audi 920 за 65 млн рублей

 

Специалист по ретро-автомобилям сообщил, что 65 млн рублей это слишком дорого, тем более для переделанной модели. В Европе за эти деньги можно купить целых два авто с оригинальной КПП.
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