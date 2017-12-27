Модели Mini получат именные детали, распечатанные на 3D-принтере

Британский премиальный бренд Mini, принадлежащий BMW Group, сообщает о запуске специальной программы Mini Yours Customized, которая позволит заказчикам персонализировать свои автомобили. Уточняется, что новые и существующие владельцы Mini смогут заказать уникальные экстерьерные детали, распечатанные на 3D-принтере в Германии.

Прежде всего участники программы Mini Yours Customized должны настроить дополнения при помощи специального онлайн-конфигуратора, где можно выбрать как шаблонные решения, так и создать собственный дизайн. Примечательно, что заказчики смогут приобрести даже таблички с собственным именем, выполненные особым почерком.Далее все детали моделируются в объёмные чертежи, которые отправляют на распечатку на 3D-принтере. Таким образом, клиенты могут заказать практически любые уникальные дополнения.

Васисуалий Мурчалов

На данный момент программа Mini Yours Customized включает в себя кастомные корпуса боковых зеркал, элементы внутренней отделки, а также светодиодную подсветку дверей и лазерную проекцию под дверями. Примечательно, что компания Mini для проекции на землю может выполнить любое слово или изображение. К сожалению, стоимость таких дополнений будет озвучена только в январе 2018 года.