NASA зафиксировало

Мнения

NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

Ученые тщательно скрывают правду. 

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

От Редактора

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

Что скрывает американское правительство?

Сюжеты :

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ
| | Модели Mini получат именные детали, распечатанные на 3D-принтере

Модели Mini получат именные детали, распечатанные на 3D-принтере

Сегодня, 09:54
Британский премиальный бренд Mini, принадлежащий BMW Group, сообщает о запуске специальной программы Mini Yours Customized, которая позволит заказчикам персонализировать свои автомобили. Уточняется, что новые и существующие владельцы Mini смогут заказать уникальные экстерьерные детали, распечатанные на 3D-принтере в Германии.

Модели Mini получат именные детали, распечатанные на 3D-принтере

 

Прежде всего участники программы Mini Yours Customized должны настроить дополнения при помощи специального онлайн-конфигуратора, где можно выбрать как шаблонные решения, так и создать собственный дизайн. Примечательно, что заказчики смогут приобрести даже таблички с собственным именем, выполненные особым почерком.

Далее все детали моделируются в объёмные чертежи, которые отправляют на распечатку на 3D-принтере. Таким образом, клиенты могут заказать практически любые уникальные дополнения.

Модели Mini получат именные детали, распечатанные на 3D-принтере

 

Модели Mini получат именные детали, распечатанные на 3D-принтере

 

Модели Mini получат именные детали, распечатанные на 3D-принтере

 

Модели Mini получат именные детали, распечатанные на 3D-принтере

 

На данный момент программа Mini Yours Customized включает в себя кастомные корпуса боковых зеркал, элементы внутренней отделки, а также светодиодную подсветку дверей и лазерную проекцию под дверями. Примечательно, что компания Mini для проекции на землю может выполнить любое слово или изображение. К сожалению, стоимость таких дополнений будет озвучена только в январе 2018 года.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
Британский бренд MINI не будет выпускать спортивные автомобили
Британский бренд MINI не будет выпускать спортивные автомобили

Британский бренд MINI отказался от производства спортивных автомобилей и теперь не будет их выпускать.

Электрокары Mini начнут конструировать в Германии
Электрокары Mini начнут конструировать в Германии

Первые электрокары Mini могут конструировать на новой фабрике в Германии. Об этом пишет западная пресса, но пока эти ведомости не получили официального

«Автостат»: В октябре продажи BMW и MINI упали на 22%
«Автостат»: В октябре продажи BMW и MINI упали на 22%

Российское статистическое агентство «Автостат» сообщает, что в октябре продажи BMW Group, в которую входят все модели BMW и MINI упали на 22%. Подобную

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости