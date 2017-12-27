Илон Маск пообещал выпустить электропикап Tesla сразу после Model Y

Руководитель американской компании Tesla Илон Маск сообщил, что электрический пикап увидит свет сразу после выхода Tesla Model Y. Об этом топ-менеджер написал в социальной сети в ответ на вопрос одного из своих подписчиков.

«Я обещаю, что мы создадим пикап сразу вслед за Model Y», – написал Илон Маск в Twitter.

Яна Васильева

По словам господина Маска, ключевые идеи относительно дизайна и инженерных деталей нового пикапа от Tesla были придуманы им почти пять лет назад. Глава компании добавил, что ему не терпится взяться за разработку новинки.На сегодняшний день известно, что компактный кроссовер Tesla Model Y немало компонентов унаследует от Model 3. Кроме того, новинка получит задние двери типа «крылья сокола», которые стали одной из главных особенностей Model X.В октябре нынешнего года компания Tesla публично презентовала концептуальный беспилотный грузовик Tesla Semi, оснащённый электромотором. В ходе премьеры Маск назвал создание электрогрузовика очередным шагом в направлении полного отказа использования ископаемого топлива. Серийный выпуск нового Tesla Semi должен стартовать в 2019 году.