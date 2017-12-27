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| | Dongfeng в 2018 году привезёт в Россию четыре новые модели

Dongfeng в 2018 году привезёт в Россию четыре новые модели

Сегодня, 09:13
Китайская компания Dongfeng планирует расширить модельный ряд для рынка России, привезя в местные дилерские центры сразу четыре новых автомобиля. Сообщается, что речь идёт о седане GFM A30, кроссовом хэтчбеке DFM AX3, компактном кроссовере DFM AX4 и DFM 580 – полноразмерном кроссовере с тремя рядами сидений.

Dongfeng в 2018 году привезёт в Россию четыре новые модели

 

Стоит напомнить, что на сегодняшний день российские клиенты могут приобрести две модели от Dongfeng – компактный кроссовер DFM AX7 и высокий хэтчбек DFM H30 Cross. Уже в 2018 году китайский бренд привезёт в Россию сразу четыре новинки, главной из которых станет семиместный кроссовер DFM 580.

Новый DFM 580 впервые был представлен в апреле нынешнего года в рамках международного автосалона в Шанхае. Модель получила 4 680 мм длины, ширина и высота составляют 1 845 и 1 715 мм соответственно, а колёсная база растянулась до 2 780 мм.

Уже в базовом исполнении новый DFM 580 оснащается четырьмя подушками безопасности, камерой заднего вида, а также системами ABS и EBD.

Что касается технических характеристик, то новый DFM 580 приводится в движение 1,8-литровым атмосферным двигателем мощностью в 132 лошадиные силы, который сочетается с 5-ступенчатой МКПП. Также линейку пополняет и 1,5-литровый турбомотор отдачей в 150 «лошадок». Уже в «базе» новинка поставлена на легкосплавные диски.
Васисуалий Мурчалов
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