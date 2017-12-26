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| | Peugeot отзывает в РФ более 250 машин 3008 из-за дефекта топливной системы

Peugeot отзывает в РФ более 250 машин 3008 из-за дефекта топливной системы

Вчера, 19:44
В России пройдёт отзывная кампания, затрагивающая свыше 250 экземпляров Peugeot 3008. Как сообщает Росстандарт, отзыв проводится по причине дефекта топливных трубок около аэродинамического экрана.

Peugeot отзывает в РФ более 250 машин 3008 из-за дефекта топливной системы

Официальный российский дилер «Пежо Ситроен Рус» проинформировал о добровольной сервисной акции, которая коснётся 261 автомобиля Peugeot 3008, реализованного в стране с октября прошлого года по август нынешнего года.


«Причиной отзыва автомобилей стало возможное неправильное расположение топливных трубок рядом с аэродинамическим экраном, которое может приводить к трению трубок об экран и их повреждению», – проинформировал Росстандарт.


Во всех отзываемых автомобилях будет произведена проверка топливных трубок. В зависимости от их состояния мастера установят дополнительную защиту или заменят трубки. Владельцев проблемных машин оповестят о необходимости проведения ремонтных работ по телефону или в письменном виде.

Кроме того, все желающие могут самостоятельно сопоставить VIN-код своей машины с перечнем, опубликованном на официальном сайте Росстандарта. Ремонт машин проведут бесплатно для их владельцев.
Яна Васильева
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