Озвучены рублёвые цены на новый фастбек Kia Stinger

Южнокорейская марка Kia готовится вывести на российский авторынок совершенно новый автомобиль – фастбек Stinger. Российские дилеры бренда уже начали принимать заказы на новинку, премьера которой состоялась минувшей зимой в США.

Яна Васильева

Стало известно, что российские автолюбители могут приобрести новый Kia Stinger по цене от 1 999 900 рублей. С учётом того, производитель позиционирует Stinger как соперника европейских премиальных моделей, его цена оказалась конкурентоспособной. «Живые» продажи фастбека начнутся в России в марте будущего года.Базовая версия автомобиля приводится в движение бензиновым 4-цилиндровым турбомотором T-GDI объёмом 2,0 литра, который сочетается с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Тип привода – задний с самоблокирущимся дифференциалом.Мотор развивает 248 лошадиных сил, что удобно с точки зрения выплаты транспортного налога. Данное исполнение Kia Stinger тратит на разгон до первой «сотни» всего 6,0 секунды. Кроме того, специально для российского рынка была разработана модификация T-GDI с полным приводом.