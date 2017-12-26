Faraday Future получит конкурента от своих бывших топ-менеджеров

Бывшие топ-менеджеры американо-китайского стартапа Faraday Future заявили о создании нового проекта, получившего название Evelozcity. По словам его основателей, он "изменит подход к передвижению в мировых масштабах".

Проект стремится к разработке современного автомобиля, не вредящего экологии, максимально подключенного и способного соперничать с другими участниками рынка. Сайт стартапа Evelozcity информирует, что он будет выпускать электрокары, которые, вероятно, станут конкурентами продукции компании Faraday Future, если она вообще выведет на рынок свои машины. Проект стремится к разработке современного автомобиля, не вредящего экологии, максимально подключенного и способного соперничать с другими участниками рынка. Сайт стартапа Evelozcity информирует, что он будет выпускать электрокары, которые, вероятно, станут конкурентами продукции компании Faraday Future, если она вообще выведет на рынок свои машины.

Стартап Evelozcity основан Стефаном Краузе и Ульрихом Кранцом, работавшими в Faraday Future финансовым и техническим директорами. Кроме того, оба специалиста имели опыт работы в BMW.

Ожидается, что в ближайшем будущем к вышеназванным основателям стартапа Evelozcity присоединятся другие специалисты компании Faraday Future. В январе грядущего года в Лас-Вегасе пройдет выставка потребительской электроники CES, и именно на это мероприятии будут озвучены первые подробности проекта Evelozcity.

Калифорнийский стартап Faraday Future финансировался китайским бизнесменом Цзя Юэтином. В начале нынешнего года проект показал электрический кроссовер с 1050-сильным агрегатом и с запасом хода в 700 километров. Модель получила название FF 91. Проблемы с финансированием проекта привели к тому, что сейчас он находится в "подвешенном" состоянии. Калифорнийский стартап Faraday Future финансировался китайским бизнесменом Цзя Юэтином. В начале нынешнего года проект показал электрический кроссовер с 1050-сильным агрегатом и с запасом хода в 700 километров. Модель получила название FF 91. Проблемы с финансированием проекта привели к тому, что сейчас он находится в "подвешенном" состоянии.

Иван Головин