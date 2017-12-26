NASA зафиксировало

Мнения

NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

Ученые тщательно скрывают правду. 

Ожирение является причиной счастья. Ученые раскрыли секрет полных людей

От Редактора

Ожирение является причиной счастья. Ученые раскрыли секрет полных людей

Почему полные люди счастливее стройных?

Сюжеты :

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ
| | Faraday Future получит конкурента от своих бывших топ-менеджеров

Faraday Future получит конкурента от своих бывших топ-менеджеров

Вчера, 19:29
Бывшие топ-менеджеры американо-китайского стартапа Faraday Future заявили о создании нового проекта, получившего название Evelozcity. По словам его основателей, он "изменит подход к передвижению в мировых масштабах".

 

Faraday Future получит конкурента от своих бывших топ-менеджеров

 

Проект стремится к разработке современного автомобиля, не вредящего экологии, максимально подключенного и способного соперничать с другими участниками рынка. Сайт стартапа Evelozcity информирует, что он будет выпускать электрокары, которые, вероятно, станут конкурентами продукции компании Faraday Future, если она вообще выведет на рынок свои машины.
 
Стартап Evelozcity основан Стефаном Краузе и Ульрихом Кранцом, работавшими в Faraday Future финансовым и техническим директорами. Кроме того, оба специалиста имели опыт работы в BMW.
 
Ожидается, что в ближайшем будущем к вышеназванным основателям стартапа Evelozcity присоединятся другие специалисты компании Faraday Future. В январе грядущего года в Лас-Вегасе пройдет выставка потребительской электроники CES, и именно на это мероприятии будут озвучены первые подробности проекта Evelozcity.
 

Faraday Future получит конкурента от своих бывших топ-менеджеров

 

Калифорнийский стартап Faraday Future финансировался китайским бизнесменом Цзя Юэтином. В начале нынешнего года проект показал электрический кроссовер с 1050-сильным агрегатом и с запасом хода в 700 километров. Модель получила название FF 91. Проблемы с финансированием проекта привели к тому, что сейчас он находится в "подвешенном" состоянии.

Иван Головин
Новости по теме
Бывший глава BMW i займётся разработкой электрокаров Faraday Future
Бывший глава BMW i займётся разработкой электрокаров Faraday Future

В китайско-американскую компанию Faraday Future перешёл Ульрих Кранц, который до этого занимался разработкой гибридных и полностью электрических моделей BMW из

Инженеры из Faraday Future переходят работать в Tesla
Инженеры из Faraday Future переходят работать в Tesla

Вокруг китайско-американской молодой компании Faraday Future продолжаются скандалы. Когда стартап только появился, многие ожидали, что между ним и Tesla

Faraday Future FF91 «обогнал» конкурента из Tesla
Faraday Future FF91 «обогнал» конкурента из Tesla

Новый электрокар Faraday Future FF91 «обогнал» своего конкурента из Tesla Motors по мощности и энергоемкости. Первое серийное авто Faraday представили в ночь

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости