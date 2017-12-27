В Китае стартовали продажи обновленного внедорожника Isuzu MU-X

Компания Isuzu объявила о старте реализации обновленного внедорожника Isuzu MU-X, который относится к 2018 модельному году. Китайские дилеры начали принимать предварительные заявки на новинку.

Эмиль Ажар

Isuzu MU-X оснащен экономичным турбодизельным силовым агрегатом на 1,9 литра, отдача которого составляет 163 лошади. В паре с ним используется механизированная коробка передач на шесть диапазонов или автомат Aisin на то же количество. Привод – полный.Также в моторной линейке Isuzu MU-X есть дизельный мотор на 3,0 литра с отдачей в 177 лошадей. В интерьере салона внедорожника произошли некоторые изменения: появилось новое рулевое колесо, переработанная передняя панель, более современный комплекс мультимедиа и т.д.Что касается экстерьера, то Isuzu MU-X обращает на себя внимание другой радиаторной решеткой, измененной головной оптикой, бамперами, задними фонарями и т.д. Стоимость новинки пока не называется, как и другие авторынки, где планируется продавать модель.