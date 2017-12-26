Ford: Новогодние советы по защите автомобилей

Приближающиеся новогодние праздники вынудили компанию Ford поделиться рядом рекомендаций, которые помогут российским автолюбителям защитить собственный автомобиль. Об этом пишет пресс-служба бренда.

Эмиль Ажар

Не стоит подходить к выбору парковочного места безответственно, говорят специалисты компании. Встаньте подальше от деревьев, не оставляйте авто у поворотов, не давайте повод эвакуаторам выполнить свою работу. Идеальный вариант – разместить машину под навесом.Если речь идет не о месте во дворе, а о платной парковке, тогда убедитесь в надежности стоянки, наличии видеонаблюдения на территории, предупреждают эксперты. Как вариант – паркинг в аэропортах или даже в дилерском центре, если собираетесь покинуть страну на время праздников.Не забудьте проверить салон, чтобы случайно не оставить мобильный телефон, сумку, ноутбук и т.д. Это может привлечь лишнее внимание злоумышленников. Наконец, избежать коррозии топливного бака позволит полная заправка, если вы отправляетесь на долгие каникулы. Не лишней будет и поездка на мойку.