Новый электрокар Nissan Leaf бьёт рекорд предзаказов в Европе

Официальная презентация электрокара Nissan Leaf нового поколения состоялась в начале осени. Недавно компания запустила серийной производство модели, а также начала принимать на неё предварительные заказы. Отмечается, что спрос на новинку оказался ажиотажным.

Яна Васильева

За последние два месяца на вторую генерацию Nissan Leaf поступило свыше 10 000 заказов в странах Европы, что уже значительно превосходит результаты предшественника. Так, в первые месяцы продаж первое поколение электрокара приобрели только несколько сотен автолюбителей. Отметим, Nissan Leaf 2018 модельного начали выпускать на автозаводе в Великобритании.Новинка примечательна большим количеством передовых систем и увеличенным запасом хода. Автомобиль оснастили полуавтономной функцией ProPilot, позволяющей удерживать машину на заданной полосе, контролировать тормоза и акселератор. При помощи данной системы электрокар может самостоятельно парковаться и передвигаться по автомагистралям.Также следует упомянуть дорожный ассистент e-Pedal, который помогает управлять автомобилем при помощи только педали газа, тогда как тормоз потребуется только в экстренном случае. «Живые» продажи нового Nissan Leaf на европейском авторынке должны стартовать в начале 2018 года.