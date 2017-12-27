Новый электрокар Nissan Leaf бьёт рекорд предзаказов в Европе

За последние два месяца на вторую генерацию Nissan Leaf поступило свыше 10 000 заказов в странах Европы, что уже значительно превосходит результаты предшественника. Так, в первые месяцы продаж первое поколение электрокара приобрели только несколько сотен автолюбителей. Отметим, Nissan Leaf 2018 модельного начали выпускать на автозаводе в Великобритании.
Новинка примечательна большим количеством передовых систем и увеличенным запасом хода. Автомобиль оснастили полуавтономной функцией ProPilot, позволяющей удерживать машину на заданной полосе, контролировать тормоза и акселератор. При помощи данной системы электрокар может самостоятельно парковаться и передвигаться по автомагистралям.
Также следует упомянуть дорожный ассистент e-Pedal, который помогает управлять автомобилем при помощи только педали газа, тогда как тормоз потребуется только в экстренном случае. «Живые» продажи нового Nissan Leaf на европейском авторынке должны стартовать в начале 2018 года.