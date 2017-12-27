Экс-менеджеры ГК «Рольф» стали работать в ГК «АвтоСпецЦентр»

Группа компаний «АвтоСпецЦентр» сообщила о новых важных назначениях, произошедших в текущем месяце. Примечательно, что должности получили выходцы из ГК «Рольф».

Яна Васильева

Вслед за Виталием Павловским, бывшим финансовым директором ГК «Рольф», который стал новым исполнительным директором ГК «АвтоСпецЦентр», в декабре нынешнего года отмечается сразу три новых назначения. Так, Зара Геворкян получила пост директора Департамента по корпоративным продажам и коммерческому транспорту.Дмитрий Константинов стал руководителем Департамента розничных продаж новых автомобилей, а Елена Московская-Муштак возглавила Департамент автомобилей с пробегом. Примечательно, что среди недавних назначений четыре топ-менеджера ранее работали в ГК «Рольф».Отметим, что российский автодилер «АвтоСпецЦентр» с момента выхода на рынок в 1998 году смог войти в ТОП-25 самых крупных в стране автомобильных дилеров. Группе компаний принадлежат 27 автосалонов в Москве и Московской области, где продаются автомобили Audi, BMW, MINI, Porsche, Peugeot, Citroen, Volkswagen, Skoda, Infiniti, Nissan и многих других брендов.