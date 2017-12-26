Самые опасные моменты Нюрбургринга собрали в одно видео

Самые опасные и яркие моменты легендарного гоночного трека Нюрбургринг собрали в одно видео, длительность которого составляет 10 минут. Ролик уже опубликован в глобальной сети. Об этом проинформировал портал VistaNews

Многие автопроизводители выводят свои модели на трек Нюрбургринг, однако не всегда это происходит гладко. Извилистая трасса протяженностью 20 800 метров не прощает ошибок, а потому на этой дороге нередко случаются аварии. Немецкие журналисты решили сделать 10-минутную видеоподборку таких инцидентов, имевших место в нынешнем году.

Напомним, что на треке Нюрбургринг как правило испытываются прототипы, которые еще не дошли до серийного производства. Тесты показывают, насколько эффективны подвеска и другие элементы машины. Тем не менее, иногда на немецкий трек выезжают обычные автомобилисты, которые желают проверить свои навыки вождения.

Судя по видео, опубликованному в сети, достаточно часто испытания автомобилей на Нюрбургринге оказываются весьма опасными. При этом не имеет значения, опытный ли водитель за рулем, так как трасса имеет сложные повороты, и не всегда в них можно вписаться.





Эксперты, которые составляли видеоролик, напомнили, что трек Нюрбургринг имеет 120 поворотов, поэтому на трассе не стоит забывать об элементарных правилах и осторожности. Кроме того, специалисты не советуют проходить круг два раза подряд без передышки.

Иван Головин