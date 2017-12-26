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| | В Алжир отправлено 20 тыс. кузовов Renault Logan российского производства

В Алжир отправлено 20 тыс. кузовов Renault Logan российского производства

Вчера, 19:43
Компания Renault сообщила об отправке 20-тысячного кузова российского производства в Алжир. Юбилейный кузов сварили и покрасили на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти.

В Алжир отправлено 20 тыс. кузовов Renault Logan российского производства

 

Кузов российской сборки для седана Logan поступит на фирменный завод Renault Group, который располагается в городе Оран. Стоит напомнить, что на алжирском авторынке седан продается под названием Symbol. Осенью текущего года «АвтоВАЗ» нарастил мощность производственных линий.

В настоящее время здесь собирают 120 кузовов ежедневно, говорят в российском офисе Renault. Это позволило превысить производственные планы на год, которые ранее составляли 14 тыс. кузовов. Сам же экспортный проект стартовал ровно год назад, в декабре 2016-го.

Отгрузка российских кузовов в Алжир проходит в два этапа: сначала по железной дороге в Новороссийск, а после по морю до порта Арзев. За три квартала 2017 года показатель экспортного товарооборота российских комплектующих составил 53 млн евро.
Эмиль Ажар
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