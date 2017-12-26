В Красноярске состоялось открытие заправки для электрокаров

В Красноярске 25 декабря прошло торжественное открытие первой заправки для электромобилей, тогда как в самом городе официально зарегистрировано всего три электрокара, пишет eg.ru.

Эмиль Ажар

Не только забота об экологии региона или страны подтолкнула красноярцев приобрести электрокар, но и снижение затрат в плане обслуживания транспортного средства. По их словам, автомобиль с ДВС требует каждый год порядка 300 тыс. рублей. И это без учета ремонта.Теперь автовладельцы смогут без проблем зарядить электромобиль, воспользовавшись чип-картой «Россети». Уже в следующем году на территории города появятся еще три новых заправочных станции, где пока не взимается плата за электроэнергию.Одна из станций будет размещена в местном аэропорту. Региональные власти рассчитывают, что развитие инфраструктуры стимулирует продажи электромобилей и все большее количество красноярцев предпочтут приобрести не традиционный автомобиль, а экологически чистый.