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| | В Сети появились рендерные снимки «Волги», которую мы не заслужили

В Сети появились рендерные снимки «Волги», которую мы не заслужили

Сегодня, 04:00
Независимый дизайнер Сергей Баринов решил представить, как мог бы выглядеть классический автомобиль ГАЗ-24 «Волга», если бы дожил до наших дней. В Сети появились рендерные снимки модели.

В Сети появились рендерные снимки «Волги», которую мы не заслужили

 

Российские автолюбители не отказались бы увидеть «Волгу» в исполнении Сергея Баринова на производственном конвейере. При этом «возрождение» культового советского бизнес-седана не стало бы первым подобным случаем в автомобильной индустрии, достаточно вспомнить Volkswagen Beetle, MINI или Ford Mustang.

В Сети появились рендерные снимки «Волги», которую мы не заслужили

 

Дизайнер не просто оживил классическую машину, а создал целый модельный ряд, где нашлось место для универсала, удлиненной и кросс-версии. Базовая «Волга» носит название 24 One: характерная линия крыши, хромированная радиаторная решетка, оригинальные дверные ручки.

В Сети появились рендерные снимки «Волги», которую мы не заслужили

 

Баринов весьма скрупулезно отнесся к незначительным деталям, которые запали в душу российским автолюбителям. Одни из них подвержены ностальгии, другие с трудом могут вспомнить экстерьер «Волги». В любом случае, концепты приняли на ура, но в возрождение модели верится с трудом.
Эмиль Ажар
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