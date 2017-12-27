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| | В Иркутске состоялась официальная презентация пятого поколения Lexus LS 500

В Иркутске состоялась официальная презентация пятого поколения Lexus LS 500

Сегодня, 05:00
В Иркутске состоялась презентация пятого поколения седана Lexus LS 500. Первая презентация премиальной новинки состоялась в конце ноября в Москве.

В Иркутске состоялась официальная презентация пятого поколения Lexus LS 500

 

Особенностью обновления седана LS является новая платформа, которая позволила увеличить габариты, длинна новинки составляет 5 235 мм, а база колес достигает 3 125 мм. Lexus LS 500 получит новый тринтурбо V6 объемом 3,5 литра и мощностью 421 «лошадь» при моменте силы в 600 Нм. В качестве трансмиссии представлена коробка-автомат на 10 ступней. Привод задний или полный. Пятое поколение получило систему автопилота, который будет объезжать ямы.

Lexus LS 500 имеет девять вариантов оформления интерьера, на презентации представлена топовая версия: обивка цвета кофе с молоком, задний ряд кресел с электроприводом с 28 режимами и режимом точечного массажа «Шиацу», а также большой пульт на подлокотнике и система аудио Mark Levinson. Свободное пространство в салоне было увеличено до 1 022 мм.

Продажи нового поколения Lexus LS 500 стартуют в начале 2018 года, однако модель уже доступна для предзаказа. В России предлагают новинку по цене от 5 500 000 до 9 000 000 рублей.
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