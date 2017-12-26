Сергей Когогин продлил контракт с «КАМАЗ» на четыре года

Совет директоров ПАО «КАМАЗ» продлил соглашение с генеральным директором Сергеем Когогиным на четыре года. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.

Эмиль Ажар

Полномочия Сергея Когогина истекут в 2022 году, сказано в официальном сообщении. Что касается нового трудового соглашения, то оно вступит в законную силу с 11 февраля будущего года. При этом должностные обязанности генерального директора остались прежними.Стоит напомнить, что Когогин занимает должность с весны 2002 года. Под его руководством «КАМАЗ» добился значительных успехов, как на локальном, так и экспортном рынке. Бизнес-план отечественного бренда на следующий год пока не обнародован.В данный момент «КАМАЗ» открывает вторую десятку среди ведущих автопроизводителей тяжелых грузовиков мира. Что касается внутреннего рынка, то марка занимает долю в 58%. Среди акционеров предприятия – государственная корпорация Ростех, компании Avtoinvest Ltd и Daimler.