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| | Сергей Когогин продлил контракт с «КАМАЗ» на четыре года

Сергей Когогин продлил контракт с «КАМАЗ» на четыре года

Вчера, 21:00
Совет директоров ПАО «КАМАЗ» продлил соглашение с генеральным директором Сергеем Когогиным на четыре года. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.

Сергей Когогин продлил контракт с «КАМАЗ» на четыре года

 

Полномочия Сергея Когогина истекут в 2022 году, сказано в официальном сообщении. Что касается нового трудового соглашения, то оно вступит в законную силу с 11 февраля будущего года. При этом должностные обязанности генерального директора остались прежними.

Стоит напомнить, что Когогин занимает должность с весны 2002 года. Под его руководством «КАМАЗ» добился значительных успехов, как на локальном, так и экспортном рынке. Бизнес-план отечественного бренда на следующий год пока не обнародован.

В данный момент «КАМАЗ» открывает вторую десятку среди ведущих автопроизводителей тяжелых грузовиков мира. Что касается внутреннего рынка, то марка занимает долю в 58%. Среди акционеров предприятия – государственная корпорация Ростех, компании Avtoinvest Ltd и Daimler.
Эмиль Ажар
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