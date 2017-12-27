К дебюту готовится девятиместный кроссовер Mahindra TUV300 Plus

К дебюту готовится девятиместный кроссовер Mahindra TUV300 PlusСегодня, 03:00
Mahindra Group и Ford Motor Company согласились создать стратегический альянс в автомобильном пространстве - в Индии и за рубежом. Они говорят, что они будут
Индийский автомобилестроительный бренд Mahindra продолжает разработку своего полноразмерного кроссовера TUV500, призванного стать флагманским. Местные
Предстоящий TUV300 XL Mahindra или, как его называют СМИ, Mahindra TUV500, был запечатлен на шпионских фото во время прохождения дорожных тестов в Ченнаи.