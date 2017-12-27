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| | К дебюту готовится девятиместный кроссовер Mahindra TUV300 Plus

К дебюту готовится девятиместный кроссовер Mahindra TUV300 Plus

Сегодня, 03:00
Индийские машиностроители готовят к дебюту девятиместный кроссовер Mahindra TUV300 Plus. Производитель хранит в секрете подробности автомобиля, однако инсайдеры озвучивают некоторые детали, касающиеся новинки. Кроме того, накануне фотошпионы представили первые снимки, на которых запечатлен салон кроссовера. Также имеются кадры, демонстрирующие внешность машины.

 

К дебюту готовится девятиместный кроссовер Mahindra TUV300 Plus


Кроссовер Mahindra TUV300 существует в обычной версии, а приставка Plus обозначит девятиместный вариант индийского паркетника. Кроме того, новинка получит неокрашенные бамперы в базовом исполнении.

 

К дебюту готовится девятиместный кроссовер Mahindra TUV300 Plus

 

К дебюту готовится девятиместный кроссовер Mahindra TUV300 Plus

 

К дебюту готовится девятиместный кроссовер Mahindra TUV300 Plus

 

К дебюту готовится девятиместный кроссовер Mahindra TUV300 Plus

 

К дебюту готовится девятиместный кроссовер Mahindra TUV300 Plus

 

По слухам инсайдеров, движущей силой девятиместного кроссовера Mahindra TUV300 Plus займет двухлитровая дизельная установка. Ее производительность составит 120 л.с. Мотор будет комплектоваться шестискоростной механической трансмиссией. На рынке автомобиль должен появиться в течение будущего года.

Иван Головин
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