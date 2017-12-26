NASA зафиксировало

Мнения

NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

Ученые тщательно скрывают правду. 

Ожирение является причиной счастья. Ученые раскрыли секрет полных людей

От Редактора

Ожирение является причиной счастья. Ученые раскрыли секрет полных людей

Почему полные люди счастливее стройных?

Сюжеты :

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ
| | Ярко-зелёный седан BMW M3 по прозвищу «лягушонок» продаётся в Дубае

Ярко-зелёный седан BMW M3 по прозвищу «лягушонок» продаётся в Дубае

Вчера, 17:25
Подразделение BMW Abu Dhabi Motors выставило на продажу «заряженный» седан BMW M3. Отметим, что за свой ярко-зелёный цвет кузова автомобиль успел получить прозвище «лягушонок».

Ярко-зелёный седан BMW M3 по прозвищу «лягушонок» продаётся в Дубае

 

Дилерский центр баварской марки BMW, расположенный в Дубае, Объединённые Арабские Эмираты, предлагается приобрести высокопроизводительный ядовито-зелёный BMW M3, в салоне которого нашли место акценты аналогичного оттенка.

В остальном продаваемый автомобиль ничем не отличается от стандартной модели. Напомним, в моторном отсеке «заряженного» BMW M3 устанавливается 3,0-литровый битурбированный двигатель, способный выдавать 431 лошадиную силу.

Ярко-зелёный седан BMW M3 по прозвищу «лягушонок» продаётся в Дубае

 

Примечательно, что предлагаемый «лягушонок» представляет собой заводской седан. Необычный окрас кузова доступен для заказа в рамках программы BMW Individual, которой и воспользовался дилерский центр немецкого бренда, находящийся в Объединённых Арабских Эмиратах.
Яна Васильева
Новости по теме
«Заряженный» седан Mercedes-Benz S65 AMG 2006 года уйдёт с молотка
«Заряженный» седан Mercedes-Benz S65 AMG 2006 года уйдёт с молотка

Многие поклонники производительных немецких седанов хотели бы получить в свой гараж Mercedes-AMG S65 с 6,0-литровым битурбированным V12, однако стоимость

В ОАЭ выставлен на продажу редчайший Porsche 918 Spyder
В ОАЭ выставлен на продажу редчайший Porsche 918 Spyder

Дилерский центр Deals on Wheels, расположенный в Дубае, предлагает для покупки суперкар Porsche 918 Spyder, который окрашен в редкий для модели красный цвет

В Дубае открылся самый большой дилерский центр Bugatti
В Дубае открылся самый большой дилерский центр Bugatti

Недавно стало известно, что компания Lamborghini открыла свой самый крупный дилерский центр в ОАЭ, сегодня такой же шаг повторила премиальная марка Bugatti.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости