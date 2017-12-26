Ярко-зелёный седан BMW M3 по прозвищу «лягушонок» продаётся в Дубае

Подразделение BMW Abu Dhabi Motors выставило на продажу «заряженный» седан BMW M3. Отметим, что за свой ярко-зелёный цвет кузова автомобиль успел получить прозвище «лягушонок».

Дилерский центр баварской марки BMW, расположенный в Дубае, Объединённые Арабские Эмираты, предлагается приобрести высокопроизводительный ядовито-зелёный BMW M3, в салоне которого нашли место акценты аналогичного оттенка.В остальном продаваемый автомобиль ничем не отличается от стандартной модели. Напомним, в моторном отсеке «заряженного» BMW M3 устанавливается 3,0-литровый битурбированный двигатель, способный выдавать 431 лошадиную силу.

Яна Васильева

Примечательно, что предлагаемый «лягушонок» представляет собой заводской седан. Необычный окрас кузова доступен для заказа в рамках программы BMW Individual, которой и воспользовался дилерский центр немецкого бренда, находящийся в Объединённых Арабских Эмиратах.