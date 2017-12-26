Хэтчбек Hyundai Veloster получил тысячи светодиодов для новогоднего видео

На официальном канале Hyundai на видеохостинге YouTube появилось свежее тизерное видео нового ассиметричного хэтчбека Hyundai Veloster, который суммарно имеет четыре двери. Кузов новинки полностью покрыт светодиодными элементами, а поклонникам бренда также продемонстрировали и оптику новинки. Интерьер модели по-прежнему остаётся в секрете.
Стоит напомнить, что более ранние шпионские фото и видео нового хэтчбека Hyundai Veloster подтвердили, что модель сохранит нестандартный формат кузова. Так, с водительской стороны модель будет иметь одну дверь, в то время как на пассажирской стороне будут установлены две двери.
Что касается технических характеристик, то новый Hyundai Veloster, как сообщают инсайдеры, получит под капот линейку турбированных бензиновых моторов объёмом в 1,4 и 1,6 литра, отдача которых пока не озвучивается. В роли трансмиссии выступит 7-ступенчатый «робот».
Самый дорогой вариант исполнения модели будет оснащаться 2,0-литровым турбомотором мощностью в 275 «лошадок». В дальнейшем будет представлена «заряженная» версия от подразделения Hyundai N.