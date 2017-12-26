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| | Стартовало производство удлиненного кроссовера Audi Q2 для Китая

Стартовало производство удлиненного кроссовера Audi Q2 для Китая

Сегодня, 11:41
Компания Audi запустила в серийное производство новый кроссовер Audi Q2 с удлиненной колёсной базой, ориентированный на рынок Китая. Отмечается, что новинка встала на конвейер совместного завода Volkswagen и FAW в Поднебесной.

Стартовало производство удлиненного кроссовера Audi Q2 для Китая

 

Согласно данным китайских автомобильных изданий, в КНР стартовало серийное производство компактного кроссовера Audi Q2L, который от стандартного исполнения модели отличается удлиненной колесной базой, что остается популярным в Поднебесной. Таким образом, новинка получит и более просторный салон, а также увеличенное пространство для пассажиров заднего ряда.

Что касается габаритных размеров, то эти данные о новом Audi Q2L пока не раскрываются. Европейская версия модели имеет 4 191 мм длины, ширина и высота достигают 1 794 и 1 508 мм соответственно, колёсная база растянулась до 2 601 мм.

Ожидается, что новый Audi Q2L для Китая получит под капот линейку турбированных бензиновых моторов объёмом 1,0, 1,4 и 2,0 литра, производительность которых составит 116, 150 и 290 лошадиных сил соответственно. Несколько позже на рынке Китая дебютирует полностью электрическая версия модели.

Стоимость и список комплектаций нового Audi Q2L будет озвучена несколько позже, а старт продаж модели на рынке Поднебесной намечен на начало 2018 года.
Васисуалий Мурчалов
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