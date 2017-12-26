Эксперты рассказали об эволюции автомобильных ключей

Абсолютно все аспекты автомобильной промышленности со временем становились более технологичными и удобными, что касается и автомобильных ключей. Журналисты автомобильного издания Car and Driver описали эволюцию автомобильных ключей, ведь она является более интересной, чем многие могли бы подумать.

Васисуалий Мурчалов

Самые первые автомобили, которые появились в начале прошлого столетия, заводились при помощи поворота ключа и одновременного нажатия кнопки зажигания, но в 1949 году компания Chrysler представила революционное решение – кнопка стартера нажималась автоматически во время поворота стакана зажигания. В 1965 году компания Ford нашла простое и гениальное дополнение в виде двойной резьбы, что позволяло вставлять ключ в замок в любом положении.В 1986 году компания Chevrolet представила ещё одно инновационное решение, которое стало прототипом для современных противоугонных систем. Ключ для нового Chevrolet Corvette получил закодированный электронный резистор, который необходим для запуска мотора.В 1987 году американский премиальный бренд Cadillac предложил полностью электронный ключ для Cadillac Allante. В 1990 году компания Lexus презентовала ключ с лазерной нарезкой, который в то время было довольно сложно скопировать.Компания Chevrolet в 1993 году представила первые бесконтактный ключ, но такое решение могло только разблокировать двери, а для зажигания был необходим стандартный ключ. В 2003 году компания Mercedes-Benz представила первый в мире полностью бесконтактный ключ, выполненный в виде смарт-карты, а в 2004 году Chevrolet Malibu получил заводскую систему дистанционного запуска мотора. Самым современным ключом считается ключ-карта для Tesla Model 3, которая по габаритам не отличается от «кредитки».