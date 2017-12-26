Эксперты рассказали об эволюции автомобильных ключей

Самые первые автомобили, которые появились в начале прошлого столетия, заводились при помощи поворота ключа и одновременного нажатия кнопки зажигания, но в 1949 году компания Chrysler представила революционное решение – кнопка стартера нажималась автоматически во время поворота стакана зажигания. В 1965 году компания Ford нашла простое и гениальное дополнение в виде двойной резьбы, что позволяло вставлять ключ в замок в любом положении.
В 1986 году компания Chevrolet представила ещё одно инновационное решение, которое стало прототипом для современных противоугонных систем. Ключ для нового Chevrolet Corvette получил закодированный электронный резистор, который необходим для запуска мотора.
В 1987 году американский премиальный бренд Cadillac предложил полностью электронный ключ для Cadillac Allante. В 1990 году компания Lexus презентовала ключ с лазерной нарезкой, который в то время было довольно сложно скопировать.
Компания Chevrolet в 1993 году представила первые бесконтактный ключ, но такое решение могло только разблокировать двери, а для зажигания был необходим стандартный ключ. В 2003 году компания Mercedes-Benz представила первый в мире полностью бесконтактный ключ, выполненный в виде смарт-карты, а в 2004 году Chevrolet Malibu получил заводскую систему дистанционного запуска мотора. Самым современным ключом считается ключ-карта для Tesla Model 3, которая по габаритам не отличается от «кредитки».