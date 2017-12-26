Aston Martin отзовёт порядка 5 500 автомобилей в США

Британский автопроизводитель Aston Martin сообщил, что отзовёт в Соединённых Штатах порядка 5 500 спорткаров в начале 2018 года. Сервисная кампания будет проведена в связи с неполадками в работе трансмиссии и электропроводки, информирует агентство Reuters.

Яна Васильева

Отзыв коснётся Aston Martin DB9, DBS, Rapide, Virage и флагмана Vanquish, сошедших с конвейера с 2009 по 2016 годы. По словам представителей бренда, в отзываемых автомобилях был выявлен брак, из-за которого может неправильно работать режим парковки. Автомобиль может начать непроизвольное движение, к примеру, на склоне, что грозит ДТП.Кроме того, в автомобилях DB9 и DBS были обнаружены проблемы с кабелями для подключения аккумуляторов. Так, существует риск их возгорания. Компания приступит к бесплатным для автовладельцев ремонтным работам с 1 февраля наступающего года. В настоящее время у Aston Martin нет информации о случаях попадания в аварию или получения травм по причине обнаруженных дефектов.