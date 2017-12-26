С 1 января в России вырастут цены на автомобили Cadillac

Не только немецкий автопроизводитель BMW решил поднять цены на модельный ряд в России с 1 января 2018 года. Компания Cadillac также увеличит стоимость своих машин на 6-8%.

Согласно новому прайс-листу с 1 января 2018 года кроссовер Cadillac XT5 россиянам будут предлагать уже на 300 000 рублей дороже. А еще один внедорожник компании Escalade вырастет в цене на 400 000 рублей.Представители компании напоминают, что до конца года на авто Cadillac действует скидка до 300 000 рублей по программе Трейд-ин, которая также предусматривает специальную ставку по кредиту – всего от 6,75%. Помимо этого клиентам предоставляется преимущество до 150 000 рублей на КАСКО. А ограниченная серия авто Cadillac Escalade Platinum предлагается с дополнительной выгодой.Стоит отметить, что в декабре в России стали предлагать седан премиального класса Cadillac CT6 за 3 990 000 рублей. Что повлияло на рост продаж компании на авторынке РФ на 11% до 1 241 реализованной машины.