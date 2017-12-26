Эксперты назвали наиболее и наименее оправдавшие ожидания авто

Обозреватели американского издания Consumer Reports разработали рейтинг автомобилей, оправдавших и разочаровавших ожидания автолюбителей. За основу списка было взято анкетирование около 500 000 автомобилистов.

Дмитрий Павличко

Перечень машин, удовлетворивших своих обладателей возглавил Tesla Model S. Специалисты подчеркивают, что электрокар, в который внедрен 75-киловаттный аккумулятор, может пройти 378 км без дополнительной зарядки. Указанная машина отлично демонстрирует себя на автодорогах.На второй позиции числится Porsche 911, где главными достоинствами стали хорошие параметры скорости и отделка интерьера. ТОП-3 закрыл Chevrolet Corvette, имеющий достаточную мощность мотора, алюминиевый каркас средства передвижения. В первой десятке числятся Lincoln Continental, Ford F-350, Mazda MX-5 Miata, Toyota Prius, Tesla Model X, Honda Odyssey и Dodge Challenger. При создании перечня аналитики учитывали комфорт авто, внешность, салон и иные категории.В список авто, разочаровавших водителей вошел Mercedes-Benz GLA, где имеются много проблем с КПП, шумоизоляцией и водительским обзором. Следом числится Nissan Sentra, являющийся обладателем жесткой подвески. Acura ILX заняла третью строку из-за аудиосистемы, шумоизоляции и трансмиссии. ТОП-10 представлен Chevrolet Trax, Nissan Versa, Dodge Journey, Infiniti QX60, Ford Transit Connect, Fiat 500 и Dodge Grand Caravan.