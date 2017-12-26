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| | Toyota защитит велосипедистов от автомобилей

Toyota защитит велосипедистов от автомобилей

Сегодня, 08:20
На дорогах достаточно часто имеют место происшествия, в которых жертвами ДТП оказываются велосипедисты, и японский автопроизводитель Toyota решил снизить число таких случаев. Чтобы бороться с данной проблемой, специалисты производителя спроектировали особую систему, которая позволит предотвращать наезды на приверженцев езды на двухколесном транспорте.

 

Toyota защитит велосипедистов от автомобилей

 

В компании Toyota заявили, что новая технология будет внедряться во все автомобили марки. При этом первые машины с системой предотвращения наездов на велосипедистов выйдут в продажу уже в начале будущего года.
 
Статистические данные указывают на то, что почти треть смертельных дорожных аварий происходит при участии велосипедистов. На рынке уже сейчас присутствует множество автомобилей, которые способны распознавать пешеходов на дорогах, однако эффективно отслеживать велосипедистов они не могут. Поэтому японские инженеры решили разработать отдельную технологию, определяющую велосипеды и их водителей, которые существенно отличаются от пешеходов.
 
Представители компании Toyota рассказали, что для защиты велосипедистов от наездов, разработчики усовершенствовали камеры и датчики, которые устанавливаются на автомобили, а также доработать ПО, управляющее этими устройствами. К слову, в борьбу за безопасность велосипедистов также включились Volvo и Subaru, также проектирующие соответствующие системы для своих моделей.

Иван Головин
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