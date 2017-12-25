Пробки в Москве достигли девяти баллов

Столичные автолюбители не обрадовались рождественскому подарку. Пробки образовались на Бульварном, Садовом и Третьем транспортном кольце. Очередь продвигается медленно, практически все столичные магистрали испытывают серьезные затруднения.
Интересно, что за 30 минут до объявления о девятибалльных пробках в столице, "Яндекс" расценивал ситуацию на восемь баллов. Некоторые издания сообщали об улучшении дорожной ситуации, которое произойдет не ранее десяти часов вечера. Прогноз не оправдал себя. 26 декабря станет самым загруженным в плане трафика, считают эксперты.
Стоит напомнить, что "Известия" писали о затруднении движения по столичным дорогам из-за ДТП, в котором рейсовый автобус въехал в подземный переход недалеко от станции метро "Славянский бульвар". Четыре человека погибли. Обстоятельства трагедии выясняются.