Пробки в Москве достигли девяти баллов

Интерактивный сервис "Яндекс.Пробки" оценил текущую дорожную обстановку в Москве на 9 баллов. К концу рабочего дня 25 декабря столичные автомобилисты увязли в пробках.

Эмиль Ажар

Столичные автолюбители не обрадовались рождественскому подарку. Пробки образовались на Бульварном, Садовом и Третьем транспортном кольце. Очередь продвигается медленно, практически все столичные магистрали испытывают серьезные затруднения.Интересно, что за 30 минут до объявления о девятибалльных пробках в столице, "Яндекс" расценивал ситуацию на восемь баллов. Некоторые издания сообщали об улучшении дорожной ситуации, которое произойдет не ранее десяти часов вечера. Прогноз не оправдал себя. 26 декабря станет самым загруженным в плане трафика, считают эксперты.Стоит напомнить, что "Известия" писали о затруднении движения по столичным дорогам из-за ДТП, в котором рейсовый автобус въехал в подземный переход недалеко от станции метро "Славянский бульвар". Четыре человека погибли. Обстоятельства трагедии выясняются.