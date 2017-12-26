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| | Renault изменит дизайн Logan, Sandero и Sandero Stepway для Бразилии

Renault изменит дизайн Logan, Sandero и Sandero Stepway для Бразилии

Сегодня, 07:00
Компания Renault намерена обновить внешность Logan, Sandero и Sandero Stepway, которые реализуются на авторынке Бразилии. В Сети появились патентные снимки новинок.

Renault изменит дизайн Logan, Sandero и Sandero Stepway для Бразилии

 

Модельная линейка Renault претерпит некоторые изменения на бразильском авторынке. При этом точная дата выхода Logan, Sandero и Sandero Stepway пока не называется, как и стоимость. Если судить по патентным снимкам, модели получат свежий дизайн и будут несколько отличаться от европейских версий.

Renault изменит дизайн Logan, Sandero и Sandero Stepway для Бразилии

 

Так Sandero и сотоварищи получат новые задние фонари с дополнительными секциями, заходящими на заднюю дверь. Что касается технических характеристик, то данные не разглашаются. Следует уточнить, что в Бразилии моторная линейка бренда включает не только двигатели, работающие на бензине, но и этаноле.

Renault изменит дизайн Logan, Sandero и Sandero Stepway для Бразилии

 

Российский модельный ряд Renault тоже обновится в следующем году. Бюджетные модели получат новую радиаторную решетку, головную оптику, бамперы и т.д. Иные подробности о новинке держатся в секрете. Вероятно, информация будет обнародована ближе к старту реализации.
Эмиль Ажар
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