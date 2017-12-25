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| | В 2017 году каждый второй автомобиль Hyundai в РФ был продан в кредит

В 2017 году каждый второй автомобиль Hyundai в РФ был продан в кредит

Вчера, 19:42
В 2017 году каждый второй автомобиль Hyundai в РФ был продан в кредит. Данная информация озвучена пресс-центром компании "Хендэ Мотор СНГ".

 

В 2017 году каждый второй автомобиль Hyundai в РФ был продан в кредит

 
Кредитные программы на авторынке РФ набирают популярности, на что обращают внимание многие производители транспорта, в том числе и Hyundai. В 2017 году южнокорейский машиностроительный гигант именно в кредит реализовал в России 52% автомобилей от их общего количества, проданного в стране в этом году.
 
Ранее корейцы заявили, что в нынешнем году намерены повысить свои продажи в России на 10%. Для этого им придется реализовать в стране не менее 159 000 автомобилей.
 
В сообщении компании "Хендэ Мотор СНГ" отмечено, что наибольшей популярностью среди кредитных программ в России при покупке машин марки Hyundai оказалась услуга "Старт". Она интересна жителям РФ небольшими ежемесячными платежами. Также россиян привлекает программа h-Promise, позволяющая им покупать подержанный сертифицированный транспорт марки Hyundai. Также корейцы привлекают внимание потребителя новой программой "Мир Хендэ", которая делает владение автомобилем Hyundai более простым и комфортным. Сейчас она имеет в России аудиторию, насчитывающую 213 364 клиентов.

Иван Головин
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