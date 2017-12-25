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| | В России выросли продажи подержанных машин KIA на 7%

В России выросли продажи подержанных машин KIA на 7%

Вчера, 18:24
Российские дилерские центры южнокорейской машиностроительной компании KIA согласно программе продаж подержанных авто «KIA Уверен» за ноябрь текущего года сбыли 453 автомобиля. Данный показатель на 7% выше результатов годичной давности.

В России выросли продажи подержанных машин KIA на 7%

 

За 11 месяцев нынешнего года автоцентры KIA смогли реализовать 4 444 машин с пробегом (+106%). Об этом сообщает пресс-центр российского филиала KIA.

В прошедшем месяце к схеме «KIA Уверен» подключились еще два дилерских центра. Теперь их общее количество, предлагающие сертифицированные подержанные транспортные средства достигло 60.

В программе «KIA Уверен» реализуются только авто, имеющие возраст 4 года и пробег 120 000 км. Чтобы стать участником акции, машина должна быть легально ввезена в РФ, впервые продан через автосалоны KIA, иметь прозрачную историю обслуживанию после продаж с сервисной книжкой, где отмечено прохождение техосмотра. Участвовать в схеме могут авто после всесторонней техдиагностики, без ДТП, из-за которых поменялась геометрия кузова. Также нужно предъявить ПТС.
Дмитрий Павличко
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