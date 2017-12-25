Премиальный кроссовер DS 6 2018 покоряет Китай

Премиальный кроссовер DS 6 2018, являющийся детищем французского автогиганта Peugeot-Citroen, покоряет Китай. Ранее сообщалось, что роскошный паркетник отправится на рынок Поднебесной, и теперь эта информация подтвердилась. Транспортное средство будет продаваться исключительно в КНР.

Кроссовер DS 6 обзавелся пересмотренными бамперами, головной оптикой, светодиодными огнями на корме. Кроме того, в автомобиле появилась панорамная стеклянная крыша, он поставлен на 18-дюймовые колесные диски из легкого сплава.

Интерьер кроссовера DS 6 2018 дополнила современная информационно-развлекательная установка, выводящая изображение на 8-дюймовый тачскрин. Кроме того, салон автомобиля обновился благодаря иному блоку управления климатической системой. В Китай кроссовер DS 6 2018 отправился с дорогими отделочными материалами интерьера, с адаптивным круиз-контролем и системой предотвращения столкновений.

Силовая линейка кроссовера DS 6 2018 представлена в Китае бензиновыми агрегатами объемом 1,6 и 1,8 литра с турбонаддувом. Производительность этих установок составляет 167 и 204 л.с. Для них предусмотрена шестидиапазонная автоматическая трансмиссия, передающая крутящий момент на переднюю ось. Стоимость кроссовера DS 6 2018 в Китае составляет от 206 900 юаней (порядка 1 836 000 рублей).

Иван Головин