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| | Новая модификация LADA Largus скоро встанет на конвейер

Новая модификация LADA Largus скоро встанет на конвейер

Сегодня, 09:00
Дочернее предприятие "АвтоВАЗ", компания "ВИС-Авто", оформило сертификат на сборку новой модификации фургона LADA Largus, который в скором времени встанет на производственный конвейер.

Новая модификация LADA Largus скоро встанет на конвейер

 

В новой версии LADA Largus отличается стеклопластиковой надстройкой крыши, что не могло не сказаться на внутреннем пространстве. Модель прибавила в росте 280 мм, объем багажного отделения составил 2 тыс. литров. Производительность фургона осталась на прежнем уровне.

Под капотом LADA Largus устанавливается 87-сильный атмосферный двигатель ВАЗ-11189, который прекрасно знаком российским автолюбителям по LADA Granta и Kalina. Не исключено, что моторная линейка фургона не будет ограничена только этой силовой установкой, выйдет также и битопливный вариант.

Стоит напомнить, что новая модификация LADA Largus была представлена осенью текущего года в рамках выставки Comtrans. Модель обзавелась дополнительной нишей в обтекателе, где можно хранить всякие мелочи. Стандартная версия фургона стоит от 499 тыс. рублей. Стоимость новой модификации не раскрывается.
Эмиль Ажар
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