В России отзывают 127 738 автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida

Российский филиал японской машиностроительной компании Nissan анонсировала старт отзывной кампании 127 738 автомобилей марки. Под отзыв попадают машины Nissan Note и Nissan Tiida, выпуск которых датируется периодом с 30 августа 2008 по 1 августа 2014 годов.

Дмитрий Павличко

Об этом сообщили представители Росстандарт. Причиной отправки на сервисное обслуживание выступает некорректная работа подушек безопасности Takata. Эта фирма установила нарушение плотности пиротехнических патронов газовых генераторов, функционирующих без дыма и выпущенные в 2005-2014 годах. По причине этого, во время срабатывания эйрбэга, давление газогенератора растет и может вызвать взрыв.В России представительство Nissan рассказал о поломках обладателям Nissan Note и Nissan Tiida, которые стали объектом отзывной кампании. У авто проверят газогенераторы и заменят неисправные детали. Все требуемые техработы проведут в техническом центре компании и бесплатно.