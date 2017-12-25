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| | В России отзывают 127 738 автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida

В России отзывают 127 738 автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida

Вчера, 17:36
Российский филиал японской машиностроительной компании Nissan анонсировала старт отзывной кампании 127 738 автомобилей марки. Под отзыв попадают машины Nissan Note и Nissan Tiida, выпуск которых датируется периодом с 30 августа 2008 по 1 августа 2014 годов.

В России отзывают 127 738 автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida

 

Об этом сообщили представители Росстандарт. Причиной отправки на сервисное обслуживание выступает некорректная работа подушек безопасности Takata. Эта фирма установила нарушение плотности пиротехнических патронов газовых генераторов, функционирующих без дыма и выпущенные в 2005-2014 годах. По причине этого, во время срабатывания эйрбэга, давление газогенератора растет и может вызвать взрыв.

В России представительство Nissan рассказал о поломках обладателям Nissan Note и Nissan Tiida, которые стали объектом отзывной кампании. У авто проверят газогенераторы и заменят неисправные детали. Все требуемые техработы проведут в техническом центре компании и бесплатно.
Дмитрий Павличко
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