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| | Буксир за 7 000 000 рублей выручил краснодарский "Магнит"

Буксир за 7 000 000 рублей выручил краснодарский "Магнит"

Сегодня, 00:00
В социальных сетях обнародовали необычный видеоролик, где видно как большегруз краснодарского «Магнита» буксируется премиальным внедорожником. Отмечается, что этот автомобиль является Mercedes-Benz G-Class и стоит он 7 000 000 рублей.

 

Сообщается, что если смотреть на это глазами сибирского жителя или городов, где можно наблюдать выпадение много снега, такая ситуация кажется вполне естественной. После обильного выпадения снега на одной из улиц грузовой автомобиль торговой сети «Магнит» не смог подняться.

Обычно водители в таких случаях немедленно оказывают помощь, и этот также не является исключением. Выручил водителя грузовика владелец роскошного Mercedes-Benz G-Class. Люксовый внедорожник спас «Магнит», и благодаря этому товар «Магнита» своевременно оказался в магазинах. При сравнении цен на грузовики MAN и Mercedes-Benz G-Class, то можно заключить, что за эти деньги можно взять пять подержанных грузовиков MAN в отличном состоянии.
Дмитрий Павличко
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