Представлен шестиколесный внедорожник Rolls-Royce

Британские машиностроители только готовятся к выпуску первого внедорожника в истории Rolls-Royce, однако уже сейчас независимые дизайнеры фантазируют на счет того, как будет выглядеть этот автомобиль. Так, накануне в глобальной сети появились первые скетчи, демонстрирующие шестиколесный внедорожник Rolls-Royce.

Автором набросков шестиколесного внедорожника Rolls-Royce выступил индийский дизайнер с псевдонимом Vivek. По мнению художника, люксовый всепроходец с такой колесной формулой окажется весьма популярным на рынке. Специалист пояснил, что подобные машины могут заинтересовать состоятельных клиентов на Ближнем Востоке. К примеру, на этом рынке имел успех шестиколесный Mercedes-Benz G63 AMG 6x6.

По словам индийского дизайнера, на Ближнем Востоке ценятся надежные автомобили, обладающие качествами внедорожника в силу особенностей региона. Поэтому художник посчитал, что шестиколесный внедорожник Rolls-Royce будет интересен арабским клиентам. Так или иначе, пока нет данных о том, прислушались ли британцы к индийскому дизайнеру.

К слову, сейчас британские машиностроители активно работают над созданием внедорожника, который, как ожидается, получит название Rolls-Royce Cullinan. Модель уже побывала на дорожных испытаниях. По некоторым данным, автомобиль будет представлен общественности в течение будущего года или ближе к его концу.

Иван Головин