NASA зафиксировало

Мнения

NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

Ученые тщательно скрывают правду. 

Новая цивилизация в РФ,

От Редактора

Новая цивилизация в РФ, "Белое братство" и прибытие НЛО: Предсказания Ванги на 2018 год

Будущий год богат на сюрпризы.

Сюжеты :

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ
| | Представлен шестиколесный внедорожник Rolls-Royce

Представлен шестиколесный внедорожник Rolls-Royce

Сегодня, 08:00
Британские машиностроители только готовятся к выпуску первого внедорожника в истории Rolls-Royce, однако уже сейчас независимые дизайнеры фантазируют на счет того, как будет выглядеть этот автомобиль. Так, накануне в глобальной сети появились первые скетчи, демонстрирующие шестиколесный внедорожник Rolls-Royce.

 

Представлен шестиколесный внедорожник Rolls-Royce

 

Автором набросков шестиколесного внедорожника Rolls-Royce выступил индийский дизайнер с псевдонимом Vivek. По мнению художника, люксовый всепроходец с такой колесной формулой окажется весьма популярным на рынке. Специалист пояснил, что подобные машины могут заинтересовать состоятельных клиентов на Ближнем Востоке. К примеру, на этом рынке имел успех шестиколесный Mercedes-Benz G63 AMG 6x6.

 

Представлен шестиколесный внедорожник Rolls-Royce

 

Представлен шестиколесный внедорожник Rolls-Royce

 

По словам индийского дизайнера, на Ближнем Востоке ценятся надежные автомобили, обладающие качествами внедорожника в силу особенностей региона. Поэтому художник посчитал, что шестиколесный внедорожник Rolls-Royce будет интересен арабским клиентам. Так или иначе, пока нет данных о том, прислушались ли британцы к индийскому дизайнеру.

 

Представлен шестиколесный внедорожник Rolls-Royce

 

Представлен шестиколесный внедорожник Rolls-Royce

 

Представлен шестиколесный внедорожник Rolls-Royce

 

Представлен шестиколесный внедорожник Rolls-Royce

 

К слову, сейчас британские машиностроители активно работают над созданием внедорожника, который, как ожидается, получит название Rolls-Royce Cullinan. Модель уже побывала на дорожных испытаниях. По некоторым данным, автомобиль будет представлен общественности в течение будущего года или ближе к его концу.

Иван Головин
Новости по теме
На авторынок Ближнего Востока выведут шестиколесный внедорожник Rolls Royce Cullinan
На авторынок Ближнего Востока выведут шестиколесный внедорожник Rolls Royce Cullinan

Автопроизводитель Rolls Royce планирует представить высокоскоростной Cullinan, который заинтересует покупателей с Ближнего Востока. Компания решила подогреть

В Сети появились фото первого внедорожника Rolls Royce
В Сети появились фото первого внедорожника Rolls Royce

Британская компания Rolls Royce опубликовала фото своего первого внедорожника. По предварительным предположениям, полноприводный Project Gullinan появится на

Rolls-Royce создает собственный элитный внедорожник
Rolls-Royce создает собственный элитный внедорожник

Поступило официально подтверждение информации от руководства автоконцерна Rolls-Royce, что их разработчики будут работать над созданием первого внедорожника.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости