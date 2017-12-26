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| | В сети опубликовали фото рестайлингового пикапа Maxus T60

В сети опубликовали фото рестайлингового пикапа Maxus T60

Сегодня, 03:00
Атвопроизводитель SAIC работает над созданием новой внедорожной версии пикапа Maxus T60. В сети опубликовали шпионские фотографии рестайлинговой модели.

В сети опубликовали фото рестайлингового пикапа Maxus T60

 

Особенностью версии стал массивный передний бампер, увеличенные задний, а также пластиковый защитный обвес автомобиля. Помимо этого новая версия Maxus T60 имеет особый каркас безопасности, а также багажник на крыше пикапа.

В сети опубликовали фото рестайлингового пикапа Maxus T60

 

В сети опубликовали фото рестайлингового пикапа Maxus T60

 

Старт продаж рестайлингового Maxus T60 от SAIC назначен на начало 2018 года. Автомобиль оснасти турбодвигателем объемом 2,8 литров мощностью 150 «лошадей». В качестве трансмиссии предлагают «механику» или «автомат» на шесть скоростей. Для покупки будет доступна только полноприводная версия.

В сети опубликовали фото рестайлингового пикапа Maxus T60

 

В списке оснащений пикапа Maxus T60 числится шесть подушек безопасности, система стабилизации, система контроля полосы, система мультимедиа с экраном 10”, систему кругового обзора, систему навигации, а также кондиционирования, безключевой запуск двигателя, салон из кожи, а также многое другое.
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