Кроссовер Brilliance V5 стал еще дешевле в России

Кроссовер Brilliance V5 предыдущего поколения стал еще дешевле в России, о чем проинформировало отечественное представительство китайской марки. В рамках спецпредложения по программе трейд-ин, продленного в РФ до конца февраля грядущего года, автомобиль имеет в стране стартовый ценник 726 900 рублей. Кроме того, для российских клиентов при покупке Brilliance V5 предусмотрен подарочный набор зимней резины.

Обновленный кроссовер Brilliance V5 с турбодвигателем появился в России в августе нынешнего года. В РФ автомобиль доступен с безальтернативной пятиступенчатой АКПП в версиях Sport и Deluxe. Машина продается в России и в кредит с минимальной процентной ставкой в 7,9%. 25 декабря в России запустили программу трейд-ин при покупке кроссовера Brilliance V5. Обновленный кроссовер Brilliance V5 с турбодвигателем появился в России в августе нынешнего года. В РФ автомобиль доступен с безальтернативной пятиступенчатой АКПП в версиях Sport и Deluxe. Машина продается в России и в кредит с минимальной процентной ставкой в 7,9%. 25 декабря в России запустили программу трейд-ин при покупке кроссовера Brilliance V5.

Продажи марки Brilliance в России в нынешнем году существенно упали. Дилеры сообщили, что в минувшем году реализовали 843 автомобиля китайской марки за январь-ноябрь. В нынешнем году за тот же период в РФ было продано всего 193 машины Brilliance. Чтобы вернуть нормальные показатели, китайцы прибегают к различным спецпредложениям в России.





В следующем году марка Brilliance намерена улучшить продажи в России, чего, в некоторой степени, надеется добиться за счет начала продаж в РФ кроссовера Brilliance V3. Эта машина является самой популярной моделью бренда на внутреннем рынке. В следующем году марка Brilliance намерена улучшить продажи в России, чего, в некоторой степени, надеется добиться за счет начала продаж в РФ кроссовера Brilliance V3. Эта машина является самой популярной моделью бренда на внутреннем рынке.

Иван Головин