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| | В 2018 году в России стартуют продажи Jaguar I-Pace

В 2018 году в России стартуют продажи Jaguar I-Pace

Сегодня, 05:00
Британский люксовый автопроизводитель Jaguar объявил о старте продаж электрического кроссовера Jaguar I-Pace для российских покупателей в 2018 году. Об этом сообщает пресс-центр премиальной автомобилестроительной компании.

В 2018 году в России стартуют продажи Jaguar I-Pace

 

Модель, презентованная осенью прошлого года на мотор-шоу в Лос-Анджелесе в качестве прототипа, выйдет на отечественный авторынок во втором полугодии следующего года. Интересен тот факт, что дебют серийного варианта исполнения электрокроссовера Jaguar I-Pace должен пройти в первых числах будущего года.

Кроме того в следующем году на российский рынок выйдет небольшой кроссовер Jaguar E-Pace, представленный летом 2017 года в Лондоне. Подробные характеристики модели для РФ станут известны ближе к началу старта реализации «зеленой» новинки, которая планируется на первое половину грядущего 2018 года.
Дмитрий Павличко
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