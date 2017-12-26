Honda обновила популярный кей-кар N-One

Компания Honda выпустила на японский авторынок обновленную версию популярного кей-кара N-One, дизайн которого создан в ретро-стилистике. Стоимость новинки пока не раскрывается.

Honda по праву считается главным двигателем тенденции ретро-дизайна, что наиболее характерно демонстрируют Sports EV или Urban EV. Не избежал данного течения и кей-кар N-One, который является одним из самых видных представителей сегмента.

После обновления Honda N-One получила улучшенную шумоизоляцию, более качественную внутреннюю отделку под определенные запросы клиентов, USB-разъёмы на все случаи жизни. Опционально доступен вариант с отделкой интерьера салона с помощью дерева.

Эмиль Ажар

Расширена и цветовая палитра Honda N-One, который теперь представлен в различных вариантах от бело-красного до темно-зеленого. Что касается производительности, то кей-кар в модификации RS имеет двигатель на 3,5 литра, отдача которого составляет 67 лошадей. Стоимость модели на данный момент не называется.