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| | ТОП-10 лучших автомобилей 2017 года возглавила KIA Rio

ТОП-10 лучших автомобилей 2017 года возглавила KIA Rio

Вчера, 16:39
Автоэксперты представили ТОП-10 самых популярных автомобилей 2017 модельного года в России. Рейтинг возглавила южнокорейская модель KIA Rio.

ТОП-10 лучших автомобилей 2017 года возглавила KIA Rio

 

В 2017 году в России было реализовано 100 000 моделей KIA Rio, что является самым крупным показателем в этом году. Несмотря на стоимость в 570 000 рублей автомобиль предлагают с достаточно богатым списком оснащения.

ТОП-10 лучших автомобилей 2017 года возглавила KIA Rio

 

Вторую строчку в ТОП-10 заняла LADA Granta от «АвтоВАЗ» с количеством продаж 84 000 авто за период 11 месяцев. Авто предлагают по цене от 339 000 рублей, что и обеспечивает большой спрос.

ТОП-10 лучших автомобилей 2017 года возглавила KIA Rio

 

Тройку лидеров замыкает LADA Vesta с продажами в 70 000 единиц, при стоимости в 555 000 рублей. Далее идет Hyundai Solaris с продажами в 64 000 машин в 2017 году, цена на модель начинается от 525 000 рублей.

ТОП-10 лучших автомобилей 2017 года возглавила KIA Rio

 

ТОП-10 лучших автомобилей 2017 года возглавила KIA Rio

 

Пятая позиция принадлежит еще одной южнокорейской модели Hyundai Creta, обновленная версия которой в России предлагается за 649 000 рублей. В 2017 году в стране было реализовано более 50 000 единиц. Следом идет Volkswagen Polo с количеством продаж 45 000 автомобилей.

ТОП-10 лучших автомобилей 2017 года возглавила KIA Rio

 

ТОП-10 лучших автомобилей 2017 года возглавила KIA Rio

 

ТОП-10 лучших автомобилей 2017 года возглавила KIA Rio

 

ТОП-10 лучших автомобилей 2017 года возглавила KIA Rio

 

Седьмая строчка в ТОП-10 принадлежит Renault Dusterс продажами более 40 000 авто, LADA Largus идут следом с количеством продаж более 31 000 авто в 2017 году. Следом с реализацией 30 000 авто идет Toyota RAV4, а ТОП-10 замыкает LADA XRAY с продажами 30 000 автомобилей.
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