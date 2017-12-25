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| | Toyota объявила о выходе спорткара Toyota GR Super Sport

Toyota объявила о выходе спорткара Toyota GR Super Sport

Вчера, 15:53
Представители японской машиностроительной компании Toyota объявили о выходе нового суперкара Toyota GR Super Sport. В сети обнародовали первый тизер грядущей модели.

Toyota объявила о выходе спорткара Toyota GR Super Sport

 

По мнению автомобильных экспертов, новинка будет исполнена в духе дизайнерских наработок бренда. Модель оснастят огромным спойлером в задней части и массивными колесными арками. Официальная презентация Toyota GR Super Sport состоится в январе следующего года. По слухам, дебют авто должен пройти 12 января 2018 года.

Детальные характеристики спорткара пока держатся в секрете. В настоящее время сообщается, что автомобиль ориентирован на домашний авторынок. Тираж нового издания спортакара Toyota GR Super Sport составит всего лишь 150 экземпляров. Ранее сообщалось, что в список наилучших спорткаров Toyota попали Toyota Sports 800, Toyota Celica GT-Four и Toyota GT-One.
Дмитрий Павличко
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