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| | Toyota рассекретила внешность обновленного минивэна Alphard

Toyota рассекретила внешность обновленного минивэна Alphard

Вчера, 15:27
Компания Toyota опубликовала первые снимки обновленного минивэна Alphard, который поступит в продажу в начале 2018 года. При этом стоимость новинки пока не раскрывается.

Toyota рассекретила внешность обновленного минивэна Alphard

 

Toyota Alphard получил другую радиаторную решетку, новую головную оптику, бамперы, горизонтальные секции противотуманных огней и т.д. Уже в самом доступном варианте минивэн оснащается комплексом Toyota Safety Sense P, отвечающим за безопасность.

Toyota рассекретила внешность обновленного минивэна Alphard

 

Что касается силового оснащения, то под капотом Toyota Alphard установлен двигатель V6 на 3,5 литра с отдачей в 300 лошадей, то есть инженерам бренда удалось нарастить производительность на 20 лошадей, если сравнивать с представителем прошлой генерации.

В качестве трансмиссии Toyota Alphard использует автоматическую коробку передач на восемь ступеней, ранее было шесть. Гибридную силовую установку, как и систему полного привода, модернизировать не стали. Ценник на минивэн будет опубликован ближе к старту реализации.
Эмиль Ажар
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