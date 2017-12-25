Toyota рассекретила внешность обновленного минивэна Alphard

Компания Toyota опубликовала первые снимки обновленного минивэна Alphard, который поступит в продажу в начале 2018 года. При этом стоимость новинки пока не раскрывается.

Toyota Alphard получил другую радиаторную решетку, новую головную оптику, бамперы, горизонтальные секции противотуманных огней и т.д. Уже в самом доступном варианте минивэн оснащается комплексом Toyota Safety Sense P, отвечающим за безопасность.

Эмиль Ажар

Что касается силового оснащения, то под капотом Toyota Alphard установлен двигатель V6 на 3,5 литра с отдачей в 300 лошадей, то есть инженерам бренда удалось нарастить производительность на 20 лошадей, если сравнивать с представителем прошлой генерации.В качестве трансмиссии Toyota Alphard использует автоматическую коробку передач на восемь ступеней, ранее было шесть. Гибридную силовую установку, как и систему полного привода, модернизировать не стали. Ценник на минивэн будет опубликован ближе к старту реализации.